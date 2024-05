Überblick Historische Wahl in Südafrika – ANC droht Machtverlust

„Weil der Vertrauensverlust in den ANC derart groß ist, ist das nicht verwunderlich“, sagt der politische Analyst Ebrahim Fakir. Vor allem unter jungen Menschen herrsche viel Politikverdrossenheit und Zynismus gegenüber der Regierung. Trotzdem bildeten sich am Mittwoch nach Angaben der Nationalen Wahlkommission (IEC) lange Warteschlangen an Wahllokalen quer durchs Land. Das ließe darauf schließen, dass sich zumindest ein Großteil der Wähler, die sich registriert haben, an der Abstimmung beteilige, so die Behörde.