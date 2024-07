Afrikas stärkste Volkswirtschaft Das plant Südafrikas neue Regierung nach der historischen Wahl

Die Regierung wolle „das Wohlergehen unseres Landes und seiner Menschen“ verbessern, sagte Ramaphosa am Donnerstag bei der zeremoniellen Eröffnung des neuen Parlaments in Kapstadt. Der 71-Jährige kündigte unternehmensfreundliche Reformen, ein Umkrempeln der von Korruption heimgesuchten öffentlichen Dienste sowie „massive“ Investitionen in die Infrastruktur an.