Vorsichtige Annäherung : Süd- und Nordkorea öffnen wieder Kommunikationskanäle

Seoul Die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea bleiben angespannt, zumindest sind die Kommunikationsleitungen nun aber wieder geöffnet. Nun rücken gar gemeinsame Gespräche wieder näher.

Kim hatte Südkorea in der vergangenen Woche bei einer Parlamentssitzung in Pjöngjang seine Absicht mitgeteilt, die Kommunikation zu Südkorea wiederherzustellen. Ob Kim damit den direkten Weg zum Dialog mit Seoul sucht, war zunächst unklar. Der südkoreanischen Regierung warf er in Anspielung auf deren Kritik an nordkoreanischen Waffentests eine „Konfrontationshaltung“ vor.