Annäherung in Fernost : Süd- und Nordkorea öffnen Kommunikationskanäle wieder

Seoul Die Führungen von Süd- und Nordkorea wollen wieder miteinander reden. Die gekappten Kommunikationskanäle werden wieder geöffnet - als erster Schritt zu verbesserten Beziehungen.

Süd- und Nordkorea haben die Kommunikationskanäle zwischen ihren Regierungen wieder geöffnet. Dies sei ein erster Schritt hin zu einer angestrebten Verbesserung der Beziehungen, teilte das Büro des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Dienstag mit. Seit April hätten Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un etliche Male persönliche Briefe ausgetauscht und sich dann entschlossen, „die grenzüberschreitenden Kommunikationskanäle zu normalisieren.“ Die Staatschefs hätten auch vereinbart, „das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen und ihre Beziehungen so bald wie möglich wieder aufzubauen“, ergänzte der Regierungssprecher Park Soo Hyun in Seoul.