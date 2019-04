Anhaltende Protesten : Sudans Militär will „wichtige“ Erklärung abgeben

Khartum Die sudanesische Armee hat nach anhaltenden Anti-Regierungs-Protesten einem staatlichen Radiosender zufolge eine „wichtige Erklärung“ angekündigt.

Ein Verband sudanesischer Fachleute rief zudem am Donnerstag die Menschen dazu auf, erneut an einer Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte der Hauptstadt Khartum teilzunehmen und zu protestieren. Etliche Menschen waren am Donnerstagmorgen auf der Straße und feierten, wie ein dpa-Reporter berichtete. Sie riefen Parolen wie, „endlich werden wir das Al-Baschir-Regime los“. Mehrere Augenzeugen bestätigten demnach zudem, dass einige Brücken in Richtung Innenstadt von Khartum geschlossen waren.