Gewalt im Sudan Weiter Gefechte trotz verlängerter Waffenruhe im Sudan

Die beiden Konfliktparteien hatten sich am Donnerstagabend unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens auf die Verlängerung einer Waffenruhe um drei weitere Tage verständigt. Aber auch am Freitag hatte sich diese bereits als brüchig erwiesen. Am Samstag teilte das sudanesische Militär in den sozialen Medien mit, der sudanesische Staat werde sich bald als siegreich erweisen und jegliche Versuche, das Land in Geiselhaft zu nehmen, würden gestoppt.