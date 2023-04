Gewalt im Sudan Schüsse und Explosionen in Khartum nach Verlängerung von Waffenruhe

Nach der Verlängerung eines Waffenstillstands zwischen dem sudanesischen Militär und der paramilitärischen Einheit RSF sind in mindestens einem Viertel der Hauptstadt Khartum weiter heftiger Beschuss und Explosionen zu hören gewesen. Augenzeugen berichteten am Donnerstag, auch in den nahe gelegenen Städten Omdurman und Bahri seien Luftangriffe und Flakbeschuss zu hören.