Konflikt um Ölgebiet 32 Tote bei Angriffen in umkämpfter Region zwischen Sudan und Südsudan

Laut dem Regierungsvertreter von Abyei waren die Angriffe am Sonntagmorgen in zwei Bezirken von bewaffneten Milizen und Soldaten in Uniformen der südsudanesischen Armee verübt worden. Die jüngsten „barbarischen Angriffe auf Zivilisten“ seien eine Fortsetzung der tödlichen Gewalt, welche in der vergangenen Woche in der Region ausgebrochen sei, erklärte er.