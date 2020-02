Wegen Völkermord : Sudan will Ex-Diktator Al-Baschir an Strafgerichtshof ausliefern

Sudan will Ex-Diktator Al-Baschir an Strafgerichtshof ausliefern

Juba Al-Baschir war der erste amtierende Staatschef, gegen den der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl erließ. Das schien jahrelang wirkungslos. Doch jetzt sieht es anders aus.

Der Sudan will den früheren Machthaber Omar al-Baschir an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern. Dies kündigte die Übergangsregierung des Landes am Dienstag laut Medienberichten an. Man habe sich darüber mit Milizen aus Darfur geeinigt, sagte Mohammed Hassan al-Taischi, Mitglied des Übergangsrates in der südsudanesischen Hauptstadt Juba laut dem sudanesischen Sender Radio Tamazuj. Gegen den 76-jährigen Al-Baschir liegen Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen in der Kriegsregion Darfur vor.