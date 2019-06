Schüsse und Explosionen : Militär geht gegen Sitzblockade im Sudan vor

Demonstranten im Sudan. Foto: AFP/ASHRAF SHAZLY

Khartum Demonstranten fordern seit Wochen einen Übergang zu einer Zivilregierung. Sie verlangen eine „begrenzte militärische Repräsentation“ in einem Übergangsrat. Die regierenden Generäle aber wollen die Macht nicht abgeben.

Das sudanesische Militär ist nach Angaben von Augenzeugen und Protestorganisatoren gegen eine Sitzblockade von Demonstranten in Khartum vorgegangen. In der Hauptstadt waren am Montag Explosionen und Gewehrschüsse zu hören. Busse und Soldaten blockierten Zugangsstraßen zum Camp der Protestierenden, die seit Wochen mit einer Sitzblockade einen Übergang zu einer Zivilregierung fordern, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AP beobachtete. Zivilisten durften nicht auf den Straßen gehen. Rauch stieg in der Gegend auf. Protestorganisatoren sprachen von mindestens fünf Toten.

Der regierende Militärrat im Sudan bestätigte Kämpfe zwischen Soldaten und Protestierenden in der Hauptstadt Khartum. Das Militär habe ein aus seiner Sicht problematisches Gebiet in der Nähe einer Sitzblockade anvisiert, sagte Sprecher Schams al-Din al-Kabaschi am Montag im Fernsehen. Eine Reihe Menschen habe sich dann in Richtung der Sitzblockade bewegt.

Die Aktivistin Dura Gambo sagte, zahlreiche Soldaten hätten das Protestgebiet vor dem Militärhauptquartier in Khartum am Montag belagert und Demonstranten festgenommen. „Sie haben den heftigen Regen gestern ausgenutzt und sind am frühen Morgen losgegangen, um Personen zu vertreiben“, sagte Gambo.

Protestführer teilten mit, das Militär versuche, den Protest zu beenden. Sie forderten Anhänger auf, in die Gegend zu kommen. Zehntausende Demonstranten kampierten vor dem Hauptquartier des Militärs.

Die Streitkräfte hatten im April den Machthaber Omar al-Baschir nach monatelangen Straßenprotesten gegen dessen 30 Jahre lange Herrschaft gestürzt. Doch die Proteste halten an: Aktivisten fordern, dass es erst in drei Jahren Wahlen geben sollte, damit zivile Politiker alle sozialen und politischen Netzwerke von Al-Baschirs Partei auflösen könnten.

Die Demonstranten fordern eine „begrenzte militärische Repräsentation“ in einem Übergangsrat, der das Land bis zur Zivilregierung regieren würde. Militär und Demonstranten sind über die Besetzung des Rats gespalten. Die regierenden Generäle wollen die Macht nicht abgeben.

In Videoaufnahmen, die im Internet geteilt wurden, waren Demonstranten zu sehen, die an niedrigen Straßenbarrikaden standen. Dann wurden sie von Sicherheitskräften in blauer Kleidung mit Stöcken zurückgetrieben. In anderen Videobildern rannten Demonstranten mit gesenktem Kopf durch Straßen, die von Zelten der Sitzblockade gesäumt waren. Dabei waren Schüsse zu hören.

Die Botschaft der USA im Sudan kritisierte die Gewalt gegen Demonstranten scharf. „Angriffe sudanesischer Sicherheitskräfte auf Demonstranten und andere Zivilisten sind falsch und müssen aufhören“, twitterte die Botschaft am Montag. Die Verantwortung dafür trage der militärische Übergangsrat. Der Rat könne die Menschen Sudans nicht verantwortungsvoll führen, hieß es.

(zim/dpa)