Vernachlässigter Konflikt Kein Ende der Gewalt im Sudan – Flüchtlingsleid verschärft sich

Die RSF-Kämpfer sind unterdessen in den vergangenen Wochen in den Bundesstaat Jezira südöstlich von Khartum vorgedrungen. In der regionalen Hauptstadt Wad Medina, in die zu diesem Zeitpunkt etwa eine halbe Million Menschen geflüchtet waren, herrschte Panik. Die Fahrpreise für Busse aus der Stadt explodierten. Viele Menschen versuchten, zu Fuß zu fliehen - ohne immer zu wissen, wohin.