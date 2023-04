Laut Bericht Internationale Gemeinschaft hat im Sudan zu spät reagiert

Wachsende Spannungen zwischen der Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) seien über Monate ignoriert worden, hieß es in einem in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Bericht. Spätestens die Erklärung eines RSF-Sprechers am 13. April über die Möglichkeit eines Zusammenbruchs der Sicherheit im Land hätte ernsthafte Alarmsignale ausgesendet, so Dersso. Die internationale Gemeinschaft habe diese jedoch ignoriert.