Machtkampf in Nordost-Afrika Sudan – Paramilitärs haben angeblich Präsidentenpalast und Flughafen unter Kontrolle

(Bericht Khalid Abdelaziz, Omar Abdelrazek and Nafisa Eltahir sowie Reuters-Reporterinnen und -Reporter unter anderem in London und Hanoi. Geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr.