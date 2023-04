Zweiter Tag der Waffenruhe Gefechte im Sudan lassen nach

Am zweiten Tag einer Waffenruhe haben die Gefechte in der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartum etwas nachgelassen. Viele Einwohner der Stadt und des benachbarten Omdurman nutzten die relative Ruhe, um Lebensmittel und Wasser zu beschaffen. Vor Bäckereien und Lebensmittelgeschäften bildeten sich Warteschlangen. Am Grenzübergang nach Ägypten und im Hafen von Bur Sudan kamen unterdessen immer mehr Menschen zusammen in der Hoffnung, der Gewalt in ihrem Land zu entkommen.