Machtkampf im Sudan Dutzende Zivilisten sterben zwischen kämpfenden Militäreinheiten

Als der vom Strafgerichtshof in Den Haag des Völkermords angeklagte al-Baschir nach monatelangen Protesten der Bevölkerung im April 2019 zurücktreten musste, distanzierte sich Hemeti umgehend von seinem einstigen Gönner und gewann dadurch an Einfluss. Er stieg zum Stellvertreter al-Burhans im Souveränen Rat, also zum faktischen Vizepräsidenten des Landes auf. Im Juni 2019 waren seine Milizionäre an einem Massaker von über 100 Demonstranten maßgeblich beteiligt: Trotzdem wurde ihr Anführer nicht zur Verantwortung gezogen. Hemeti werden auch enge Verbindungen zur russischen Söldnertruppe „Wagner“ nachgesagt: Ausgerechnet am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine hielt er sich in Moskau auf. Obwohl der RSF-Chef den Putsch al-Burhans im Oktober 2021 und den damit verbundenen Abbruch der Reformbemühungen unterstützte, verstärkten sich die Spannungen zwischen den beiden Generälen zusehends. Hemeti sei mit der zweiten Position in dem Militärstaat nicht mehr zufrieden gewesen, meint die politische Analystin Kholood Khair: „Allerdings hat er seine Unterstützung in der Bevölkerung wohl maßlos überschätzt.“