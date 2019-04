Andauernde Sitzblockade : Demonstranten im Sudan trotzen dem Militär

Demonstranten in Khartum. Foto: REUTERS/UMIT BEKTAS

Khartum Das Militär im Sudan will die Proteste offenbar einschränken. Doch die Demonstranten weichen nicht. Unterdessen steigt der internationale Druck zur raschen Bildung einer Übergangsregierung.

Das Militär im Sudan hat vergeblich versucht, Teile der Sitzblockade vor der Zentrale der Streitkräfte in der Hauptstadt Khartum zu räumen. Soldaten wollten am Montag von Demonstranten errichtete Barrieren abbauen, gaben aber angesichts des Widerstands der Menschen auf dem Platz auf, wie Augenzeugen berichteten. Die Organisatoren des Protests, das Gewerkschaftsbündnis SPA, forderten Anhänger auf, die Sitzblockade rasch zu verstärken, um die Errungenschaften der „Revolution“ zu verteidigen. Auf dem Platz sollen sich Augenzeugen zufolge weiter Tausende Demonstranten aufhalten. Das Militär erklärte später, die Soldaten hätten lediglich die Straßen säubern wollen, um die Sicherheit der Zivilisten zu garantieren.

Die Generäle bemühen sich derzeit, in Gesprächen mit Vertretern der Opposition eine gemeinsame Übergangsregierung zu bilden. Als Zugeständnis hatte das Militär am Sonntag erklärt, der Ministerpräsident solle ein von den Parteien ausgesuchter Experte werden. Einzig die bislang regierende Nationale Kongresspartei (NCP) soll ausgeschlossen bleiben. Der Staatspräsident soll aus den Reihen der Streitkräfte kommen. Das Bündnis SPA und andere Vertreter der Opposition fordern jedoch eine komplett zivile Regierung.

Im Sudan war es seit Dezember 2018 zu Massenprotesten gekommen. Zunächst richteten sich diese gegen eine Erhöhung der Benzin- und Brotpreise, dann gegen die verfehlte Wirtschaftspolitik der Regierung und schließlich direkt gegen Präsident Al-Baschir. Nach dem Putsch nahm ihn das Militär fest und hält ihn seither an einem unbekannten Ort fest. Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen der brutalen Massaker in der westlichen Provinz Darfur Haftbefehl gegen Al-Baschir erlassen. Die Militärführung will ihn aber nicht ausliefern.