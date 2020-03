Angriff auf Konvoi : Sudans Regierungschef Hamduk überlebt Anschlag

Khartum Explosion im Konvoi von Abdullah Hamduk: Sudans Ministerpräsident hat einen Anschlagsversuch unverletzt überlebt. Details zu anderen Opfern oder den Hintergründen gibt es noch nicht.

Sudans Ministerpräsident Abdullah Hamduk ist einem Anschlag auf seinen Konvoi unverletzt entkommen. Die staatliche Nachrichtenagentur Suna meldete am Montag, Hamduk gehe es gut. Er sei an einem sicheren Ort, nachdem sein Konvoi am Morgen in Khartum Ziel eines Anschlagsversuchs war. Nach Angaben von Augenzeugen wurden mehrere Fahrzeuge bei der Explosion beschädigt. Bislang ist unklar, ob es Tote oder Verletzte gab. Die Hintergründe des Anschlags waren zunächst unklar.