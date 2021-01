Chaos in Washington : Videos zeigen Sturm auf US-Kapitol durch Trump-Anhänger

Washington Bilder und Videos der Krawalle am Washingtoner Kapitol gingen durch die sozialen Netzwerke. Sie zeigen, wie aggressiv, aber auch wie skurril die Ausschreitungen der Pro-Trump-Protestanten in Washington waren.

Am Mittwochabend sind Tausende Trump-Anhänger nach einer Rede des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump zum Kapitol in Washington gezogen. Dort überwunden sie die Sicherheitskräfte und drangen in die Räume des Kapitols ein. Sie randalierten, ließen Eigentum der Mitarbeiter und Abgeordneten mitgehen und legten sich mit dem Sicherheitspersonal an. Die dort debattierenden Abgeordneten wurden von Polizei und Secret Service in Sicherheit gebracht. Videos in den sozialen Netzwerken dokumentieren den Angriff auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten.