Mögliche Entmachtung durch Kabinett : Regierungsmitglieder erwägen Absetzung Trumps nach Randale in Washington

Regierungsmitglieder erwägen Absetzung Trumps nach Randale in Washington

Donald Trump, Präsident der USA, bei einer Kundgebung in Washington noch vor der Ausschreitungen. Foto: dpa/Jacquelyn Martin

Washington Nach den Ausschreitungen in Washington haben hochrangige Mitglieder der US-Regierung über eine Absetzung von Präsident Trump beraten. Ein Verfassungszusatz ermöglicht die Entmachtung eines Präsidenten durch sein Kabinett.

Als Voraussetzung wird in dem „25th Amendment“ genannt, dass der Präsident „unfähig“ ist, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben“. Kriterien für diese „Unfähigkeit“ sind nicht definiert, gemeint sind generell physische oder mentale Beeinträchtigungen. CNN zitierte anonyme republikanische Führungspolitiker mit den Worten, Trump sei „außer Kontrolle“.

Der abgewählte Präsident, dessen Ausscheiden aus dem Amt ohnehin für den 20. Januar vorgesehen ist, hatte am Mittwoch seine zu Tausenden in Washington versammelte Anhängerschaft mit einem Redeauftritt aufgepeitscht. Darin wiederholte er seinen völlig unbelegten Vorwurf des massiven Betrugs bei der Präsidentenwahl am 3. November wiederholte und rief zum Marsch auf das Kapitol - den Sitz des Kongresses - auf.