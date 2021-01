Nach Sturm aufs Kapitol : Trump zeigt sich in Video „empört“ über Randale

Washington Der US-Präsident verurteilt nachträglich die Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol. Zuvor war Trump in massive Kritik geraten. Sogar ein Amtsenthebungsverfahren steht zur Diskussion.

Einen Tag nach der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols hat sich der scheidende US-Präsident Donald Trump zu den Ereignissen geäußert. In einer kurzen Video-Ansprache, die am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter veröffentlicht wurde, verurteilte er die Krawalle. Es habe sich um eine „abscheuliche Attacke“ gehandelt, die bei ihm wegen „der Gewalt, Gesetzlosigkeit und des Chaos“ Empörung ausgelöst habe, sagte Trump.

Jetzt sei Zeit für „Heilung und Versöhnung“, ließ der Präsident verlauten. Zudem sagte er erneut zu, sich der Amtsübergabe an den gewählten Präsidenten Joe Biden nicht weiter in den Weg zu stellen. „Eine neue Regierung wird am 20. Januar vereidigt werden“, sagte Trump in dem Video. „Ich konzentriere mich nun darauf, eine reibungslose, geordnete und nahtlose Machtübergabe zu gewährleisten.“ Für mehrere Wochen hatte sich Trump als Sieger der Wahl dargestellt. Jetzt räumt er die Niederlage ein.