Sturm auf das US-Kapitol : Untersuchungsausschuss lädt Trump zu Aussage unter Eid vor

Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Foto: AFP/MANDEL NGAN

Washington Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021 hat dem abgewählten Präsidenten Donald Trump einen „erschütternden Bruch seines Amtseids“ bei den Unruhen vorgeworfen. Und ihn zugleich vorgeladen. Ob Trump der Vorladung folgen wird, ist noch unklar.

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr - und damit auch vor den Kongress-Zwischenwahlen im November - beschloss das Gremium am Donnerstag, Trump vorzuladen, da dieser für seine Handlungen Rede und Antwort stehen sollte.

„Wir müssen eine Aussage unter Eid des zentralen Akteurs des 6. Januar anstreben“, sagte die republikanische stellvertretende Vorsitzende Liz Cheney. Trump wurde eine erhebliche Beteiligung an den Ereignissen des 6. Januar vorgeworfen, insbesondere vom demokratischen Vorsitzenden Bernie Thompson und Cheney.

Als Beleg für „zielgerichtete Lügen“ Trumps zitierte der Ausschuss aus Zeugenaussagen und Aufzeichnungen des Secret Service. Der Sturm auf das Kapitol sei kein isolierter Vorfall, sondern angesichts der Fragilität der US-Demokratie in der Ära nach Trump eine Warnung, erklärte das Gremium.

Nichts von dem, was am 6. Januar 2021 geschehen sei, sei „normal oder akzeptabel oder rechtmäßig in einer Republik“, erklärte Cheney. „Es gibt keine Verteidigung, dass Trump betrogen wurde oder irrational (gewesen sei). Kein Präsident kann sich dem Gesetz widersetzen und so in einer Verfassungsrepublik handeln, Punkt.“

Thompson sagte, in seiner zehnten Sitzung habe sich der Ausschuss mit Trumps Geisteszustand befasst. Dazu enthüllte er neues Material, darunter Interviews mit Trumps Kabinettsmitgliedern, Beratern und Partnern, in denen Trump in vertraulichen Runden zugegeben habe, dass er die Wahl verloren habe.

So etwa die damalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses Alyssa Farah Griffin, der zufolge Trump vom Fernseher aufschaute und sagte: „Können Sie glauben, dass ich gegen diesen (Kraftausdruck) Kerl verloren habe?“ Aus 1,5 Millionen Dokumenten des Secret Service zitierte er eine E-Mail vom 11. Dezember 2020, dem Tag, an dem der Oberste Gerichtshof eine Hauptklage Trumps gegen die Wahlergebnisse abwies. „Just fyi. POTUS is pissed“, notierte der Sicherheitsdienst demnach („Nur zur Information. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist angepisst“).

Cassidy Hutchinson, eine Mitarbeiterin des damaligen Stabschefs des Weißen Hauses Mark Meadows, sagte, Trump sei an diesem Tag wütend und außer sich über die Supreme-Court-Entscheidung gewesen. Trump habe Meadows „etwas in der Art gesagt: „Ich will nicht, dass Leute wissen, dass wir verloren haben, Mark. Das ist peinlich“.“ Die damaligen Minister Mike Pompeo, Eugene Scalia und Justizminister William Barr sagten in Ausschussanhörungen, sie seien der Auffassung gewesen, dass nach Ausschöpfen von Rechtsmitteln Trump aufhören sollte, im Amt bleiben zu wollen.

Der Ausschuss kam bisher bereits zu dem Ergebnis, Trump habe nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 einen beispiellosen Versuch unternommen, den Kongress daran zu hindern, den Sieg von Joe Biden zu bestätigen. Das Ergebnis war die Belagerung des Kapitols durch einen Mob mit tödlichen Folgen. „Der Mob wurde von einigen extremistischen Gruppen angeführt - sie planten im Voraus, was sie tun würden“, sagte die Abgeordnete Zoe Lofgren, ein Mitglied des Ausschusses, dem Sender CNN. „Und diese Personen waren Leuten dem Umfeld von Trump bekannt.“

Für Cheney und dem einzigen anderen Republikaner Adam Kinzinger war es die letzte Ausschusssitzung. Beide werden von Trump und ihrer Partei gemieden und im neuen Kongress nicht wieder vertreten sein. Cheney hat ihre Vorwahl verloren und Kinzinger kandidierte gar nicht erst.

Nach den Regeln des Ausschusses soll das Gremium einen Bericht über seine Ergebnisse vorlegen, der nach den Wahlen erscheinen soll. Der Ausschuss wird 30 Tage nach Veröffentlichung dieses Berichts aufgelöst.

(felt/dpa)