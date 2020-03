Stützung der Demokratie : UN-Sicherheitsrat erwägt neue UN-Mission im Sudan

New York Die seit 2007 im Sudan durchgeführte UN-Mission könnte von einer neuen abgelöst werden. Das erwägt der UN-Sicherheitsrat. Die neue Mission soll bei der Vorbereitung freier Wahlen und der Erstellung einer neues Verfassung unterstützen.

Der UN-Sicherheitsrat erwägt eine neue UN-Mission im Sudan. Diese soll die bisherige Blauhelmmission in der Unruheregion Darfur ersetzen und in erster Linie dazu dienen, den Übergang des ostafrikanischen Staates zur Demokratie zu stützen, wie aus einem Resolutionsentwurf hervorgeht, der der Nachrichtenagentur AP am Mittwoch vorlag.