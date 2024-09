Sohn von Joe Biden Prozess gegen Hunter Biden wegen Steuerhinterziehung beginnt

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist am Donnerstag zum Auftakt seines Prozesses wegen Steuerhinterziehung in einem Gerichtsgebäude in Los Angeles erschienen. Hunter Biden betrat den Gerichtssaal begleitet von seiner Ehefrau Melissa Biden und Agenten des Secret Service. Er wird beschuldigt, vier Jahre lang Steuern in Höhe von mindestens 1,4 Millionen Dollar nicht gezahlt und gleichzeitig Millionen Dollar von ausländischen Unternehmen erhalten zu haben.