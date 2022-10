Ukraine-Krieg und Energiekrise : EU-Kommission hält Stromausfälle und andere Notlagen in Europa für möglich

EU-Kommission hält Stromausfälle und andere Notlagen in Europa für möglich

Berlin EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Janez Lenarcic, schließt wegen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise Katastrophenhilfe für Länder in der EU nicht aus. Zwei Szenarien hat die EU dafür ausgearbeitet.

Die EU arbeitet demnach mit zwei Szenarien. Sollte nur eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen sein, „können andere EU-Staaten über uns Stromgeneratoren liefern, wie es während Naturkatastrophen geschieht“, sagte der EU-Kommissar. Wäre eine große Zahl an Ländern gleichzeitig betroffen, sodass die EU-Länder ihre Nothilfe-Lieferungen an andere Mitgliedsstaaten deckeln müssten, könne die Kommission den Bedarf aus ihrer strategischen Reserve bedienen.