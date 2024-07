Wegen extrem strengem Abtreibungsrecht Bloß 425 legale Schwangerschaftsabbrüche vergangenes Jahr in Polen

In 423 Fällen seien Leben und Gesundheit der Schwangeren gefährdet gewesen. In zwei Fällen seien die Schwangerschaften durch Straftaten, also Vergewaltigungen, entstanden. Zum Vergleich: In Deutschland wurden 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 106 000 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet.