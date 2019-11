Streit vor Nato-Gipfel : Erdogan bescheinigt Macron "Hirntod" - Paris bestellt Botschafter ein

Paris Jetzt eskaliert der Streit um Macrons Aussage zum „Hirntod“ der Nato. Vor dem Gipfel bescheinigte der türkisches Präsident Erdogan Macron den „Hirntod“. Frankreich bestellte die Botschafter der Türkei ein.

Kurz vor dem Nato-Gipfel eskaliert der Streit um die "Hirntod"-Diagnose des französischen Präsidenten Emmanuel Macron: Frankreich bestellte am Freitag den Botschafter der Türkei in Paris ein, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Macron seinerseits den "Hirntod" bescheinigt hatte. Der französische Staatschef hatte seine Diagnose auf die Nato bezogen und dies unter anderem mit der Offensive des Nato-Mitglieds Türkei in Nordsyrien begründet.