Uneinigkeit in Ukraine-Frage : G20-Finanzminister ohne gemeinsame Abschlusserklärung

Uneinigkeit in Ukraine-Frage

Jakarta Ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung ist das Treffen der G20-Finanzminister zu Ende gegangen. Die Vertreter der Länder haben sich bei ihrem zweitägigen Treffen auf Bali nicht einigen können, ob eine Stellungnahme zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine darin einfließen soll.

„Wir waren uns alle einig, dass die Unsicherheit bei der Lebensmittelversorgung Aufmerksamkeit, ein Einschreiten und eine passende Politik erfordern, und deshalb haben wir darüber diskutiert, wie wir Unterbrechungen der Versorgung angehen können“, sagte die Ministerin. Ihr Land hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20 inne und ist deshalb Gastgeber aller Treffen. Der Protektionismus müsse beseitigt werden, damit Nahrungsmittel leichter von den Erzeuger- in die Empfängerländer gelangen könnten, so die Ministerin.