Guyana erhebt Vorwürfe Streit um ölreiches Essequibo – Venezuela verabschiedet Gesetz

Am Mittwoch hatte Maduro ein Ende März vom venezolanischen Parlament beschlossenes Gesetz verabschiedet, das Essequibo zu einem Bundesstaat Venezuelas macht und die Einrichtung „geheimer Militärbasen“ durch die USA in der Region anprangert. Guyana werde nicht von Präsident Irfaan Ali, sondern vom US-Militär, dem US-Geheimdienst CIA und dem US-Ölkonzern ExxonMobil regiert, sagte Maduro bei einer Zeremonie am Sitz der Nationalversammlung in Caracas.