EU-Austritt : Johnson will Brexit notfalls „auf eigene Faust“

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, schaltet bei möglichen Brexit-Kompromissen noch auf stur. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

London Gibt es in letzter Minute doch noch Zugeständnisse im Brexit-Streit? In London und Brüssel gibt man sich nach außen hin unnachgiebig.

Von Jochen Wittmann

Der britische Premierminister Boris Johnson verlangt Entgegenkommen von der EU bei den Brexit-Verhandlungen. „Wir werden unsere Sachen packen und am 31.Oktober hinausgehen“, schrieb er am Sonntag in einem Meinungsbeitrag für das Massenblatt „The Sun“. Er unterstrich, dass Großbritannien für ein No-Deal-Szenario vorbereitet sei: „Die einzige Frage ist, ob uns Brüssel zum Abschied fröhlich mit einem einvernehmlichen Deal winkt, oder ob wir gezwungen werden, uns auf eigene Faust aufzumachen.“ Er habe Vorschläge vorgelegt, die auf einen praktischen Kompromiss hinauslaufen: „Ich sage unseren europäischen Freunden: Ergreift die Gelegenheit, die unser neuer Vorschlag bietet. Trefft uns am Verhandlungstisch in einem Geist des Kompromisses und der Kooperation.“

Boris Johnson hatte Mittwoch vergangener Woche Pläne in Brüssel vorgelegt, die den umstrittenen Backstop aus dem Austrittsvertrag ausklammern wollen. Der Backstop ist eine Notfallösung, die eine harte Grenze in Irland verhindern will, indem sie Großbritannien in der Zollunion belässt. Johnson will den Backstop durch ein kompliziertes Arrangement ersetzen. Dabei bleibt Nordirland vorerst im Binnenmarkt, verlässt aber die Zollunion. Das wird Kontrollen in zweierlei Hinsicht notwendig machen: Zum einen regulatorische Checks in britischen Häfen, um sicherzustellen, dass keine Lebensmittel und Agrarprodukte nach Nordirland gelangen, die nicht den Binnenmarkt-Standards genügen.

Info Was beim Brexit als nächstes ansteht Der Countdown zum geplanten Brexit am 31. Oktober läuft. Diese Termine sind absehbar: 17. und 18. Oktober: EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs 19. Oktober: Die Frist im Gesetz gegen den No-Deal-Brexit läuft ab. Sollte bis dahin kein Austrittsabkommen ratifiziert sein, muss der britische Premierminister eine Verschiebung des Brexits beantragen. 31. Oktober: Voraussichtlich letzter Tag der britischen EU-Mitgliedschaft

Zum anderen muss es für den Warenverkehr zwischen Nordirland und Irland Kontrollen geben, die aber laut Johnson nicht an oder nahe der Grenze stattfinden sollen. Schließlich bekommt das nordirische Regionalparlament ein Mitspracherecht: Es soll alle vier Jahre entscheiden dürfen, ob sich Nordirland weiter an der EU orientieren oder britischen Regularien folgen will.