Kein Geld für Post : Trump gibt Blockade von Briefwahlen zu

Washington US-Präsident Donald Trump hat offen zugegeben, der Post den Geldhahn zuzudrehen, um die Bewältigung von Briefwahlen zu erschweren. Wegen der Corona-Pandemie befürworten viele eine Briefwahl zur wahl am 3. November. Trump hält dagegen.

In einem Interview mit Fox Business Network erwähnte Trump am Donnerstag zwei von den Demokraten angestrebte Maßnahmen eines Hilfspakets, über das im Kapitol entschieden werden soll. „Wenn wir keinen Deal machen, bedeutet das, sie kriegen das Geld nicht“, sagte Trump im Gespräch mit Moderatorin Maria Bartiromo. „Das bedeutet, sie können keine universellen Briefwahlen haben; sie können sie einfach nicht haben.“ Trump befürchtet, dass eine Zunahme von Briefwählern ihn die zweite Amtszeit kosten kann.

Was ist dran an Trumps Warnungen vor der Briefwahl?

Kostenpflichtiger Inhalt: Fragen und Antworten : Was ist dran an Trumps Warnungen vor der Briefwahl?

Trumps Behauptung, dass die Demokraten reine Briefwahlen wollten, ist falsch. Viele befürworten jedoch, dass Wähler angesichts der Coronavirus-Pandemie die Möglichkeit dazu haben. Die Präsidentschaftswahl findet in den USA am 3. November statt, derzeit liegt Trump in Umfragen hinter seinem demokratischen Rivalen Joe Biden.