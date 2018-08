Streit um Atomabkommen: Irans Außenminister lehnt Gespräche mit USA ab

Teheran Dschavad Sarif macht Donald Trump für die Verschärfung der Spannungen zwischen dem Iran und den USA verantwortlich. Kritik kommt auch von den Revolutionsgarden.

Der iranische Außenminister Dschavad Sarif hat Gesprächen mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump eine schroffe Absage erteilt. Der Iran habe mit den USA, den anderen UN-Veto-Mächten sowie Deutschland und der EU bereits zwei Jahre lang Gespräche geführt, schrieb Sarif am Dienstagabend auf Twitter. Dabei sei 2015 das Atomabkommen mit dem Iran herausgekommen - „ein einzigartiges multilaterales Abkommen“.

Auch der Kommandeur der einflussreichen iranischen Revolutionsgarden hat ein Treffen mit Trump ausgeschlossen. Die Nachrichtenagentur Fars zitierte Generalmajor Mohammad Ali Dschafariihn am Dienstag mit den Worten: „Mr. Trump! Iran ist nicht Nordkorea und wird Ihr Angebot für ein Treffen nicht annehmen.“ Nicht einmal die US-Präsidenten nach Trump würden diesen Tag erleben.

Wie die EU das Iran-Atomabkommen retten will

Optimismus in Brüssel

Optimismus in Brüssel : Wie die EU das Iran-Atomabkommen retten will

Donald Trump hatte am Montag gesagt, er sei „jederzeit“ und „ohne Vorbedingungen“ zu einem Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani bereit. Am Dienstag sagte er bei einer Veranstaltung in Tampa im Bundesstaat Florida mit Blick auf die iranische Führung: „Ich habe das Gefühl, dass sie ziemlich bald mit uns sprechen werden.“ Er fügte allerdings hinzu: „Und vielleicht nicht, und das ist auch ok.“