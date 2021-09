Gerüchte über Tötung : Streit in Taliban-Führung – Mitbegründer Baradar verschwunden

Streit in Taliban-Führung – Mitbegründer Baradar verschwunden

Kabul In der Taliban-Führung ist offenbar ein handfester Streit entbrannt. Danach ist unklar, wo sich der stellvertretende Regierungschef Abdul Ghani Baradar befindet – und wie sein Gesundheitszustand ist.

Bei einem Streit in der Taliban-Führung sollen der stellvertretende Regierungschef und Taliban-Mitbegründer Abdul Ghani Baradar und ein Mitglied seines Kabinetts aneinander geraten sein, wie der britische Sender BBC am Mittwoch meldete. Bereits zuvor war von Spannungen zwischen den verschiedenen Taliban-Fraktionen berichtet worden. Fragen über Aufenthaltsort und Gesundheitszustand von Baradar wurden schon am Sonntag laut, als der Chefdiplomat der Taliban einem Gespräch mit dem Außenminister von Katar, Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani nicht beiwohnte. Baradar hatte die Taliban-Delegation bei den Verhandlungen mit den USA im katarischen Doha geleitet und gilt als prominentester Kopf der Gruppe.