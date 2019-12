Auch deutsche Züge betroffen : Streiks bringen Verkehr in Frankreich zum Stillstand

Die Züge in Frankreich stehen am Donnerstag still (Archivbild). Foto: dpa/Claude Paris

Paris In Frankreich gibt es Donnerstag Massenproteste gegen die geplante Rentenreform. Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr herrscht weitgehend Stillstand, in Paris gibt es lange Staus.

Wegen Streiks bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF und der Pariser Nahverkehrsgesellschaft RATP kommt es in Frankreich zu massiven Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstagmorgen stauten sich insbesondere in der Hauptstadtregion Paris die Autos, wie französische Medien berichteten. Auch deutsche Züge und Flüge sind betroffen. An Streiktagen fänden im Fernverkehr keine Zugfahrten von und nach Frankreich statt, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen seien die ICE-Verbindungen von Frankfurt über Mannheim und Saarbrücken nach Paris sowie von München über Stuttgart und Straßburg nach Paris, ebenso die TGV-Verbindung Frankfurt-Mannheim-Straßburg-Marseille. Dies gelte in jedem Fall für diesen Donnerstag. Wie es in den kommenden Tagen weitergehe, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.