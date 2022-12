Regierung will gegenüber Gewerkschaften hart bleiben Auf Großbritannien rollt eine riesige Streikwelle zu

Der große Test für diese Strategie wird ab Donnerstag kommen. Zum ersten Mal in ihrer mehr als hundertjährigen Geschichte ruft das „Royal College of Nurses“ (RCN) ihre Mitglieder zum Arbeitskampf auf und will am 15. und 20. Dezember rund 100 000 Krankenschwestern in den Ausstand schicken. Das RCN verweist darauf, dass ihr Reallohn seit dem Antritt der konservativen Regierung vor zwölf Jahren kontinuierlich gesunken ist, und verlangt daher eine Anhebung der Gehälter von fünf Prozent über der Inflationsrate beim Einzelhandelskostenindex – zur Zeit sind das rund 19 Prozent mehr Lohn.