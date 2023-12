Streik Zugang zum Eiffelturm blockiert

Der Eiffelturm, eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt, ist in der Regel 365 Tage im Jahr geöffnet - auch wenn er gelegentlich bestreikt wird. Der Turm wird zu dieser Jahreszeit normalerweise von etwa 20 000 Besuchern pro Tag erklommen, wie der Sprecher erklärte, der gemäß den Richtlinien der Turmverwaltung nicht öffentlich genannt werden durfte. Ungeachtet des Streiks sollte am Abend eine Musiksendung zum Gedenken an den Tod von Eiffel in den sozialen Netzwerken und im französischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Sie wurde vorab aufgezeichnet.