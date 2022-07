Lufthansa-Personal im Ausstand : So läuft der Streik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn

Foto: dpa/Henning Kaiser 30 Bilder Chaos am Düsseldorfer Flughafen - ein Rückblick auf die letzten Jahre

Liveblog Düsseldorf Die Gewerkschaft Verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal für heute zum Warnstreik aufgerufen. Schon um 4.30 Uhr haben sich in vielen Bereichen am Flughafen in Düsseldorf lange Schlangen gebildet. Nur der Lufthansa-Check-In ist verlassen. Wir berichten laufend aktuell.

Nach den chaotischen Zuständen am Wochenende am Flughafen Köln/Bonn droht den Flugreisenden in Nordrhein-Westfalen neuer Ärger: Der Flughafen Düsseldorf rechnet wegen eines ganztägigen Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals mit gravierenden Beeinträchtigungen des Flugbetriebs. Am Airport Düsseldorf sind an diesem Mittwoch über 430 Flugbewegungen mit insgesamt rund 57.000 Passagieren geplant. Der Köln/Bonner Flughafen ist nach Angaben eines Sprechers nicht oder kaum betroffen von dem Warnstreik.