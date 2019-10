Verhandlungen in Stockholm : Nordkorea nennt Atomgespräche mit USA gescheitert

Verhandlungen in Stockholm

Mitglieder der nordkoreanischen Delegation werden zum Konferenzzentrum in Stockholm gefahren.

Stockholm Nach zunächst leicht positiven Signalen aus Richtung der USA hat die nordkoreanische Delegation am Samstagabend die jüngsten Verhandlungen über das Atomprogramm des kommunistischen Landes für gescheitert erklärt.

Die jüngste Runde der Atomgespräche zwischen Nordkorea und den USA ist nach Angaben des nordkoreanischen Verhandlungsführers gescheitert. Schuld seien die USA, sagte Unterhändler Kim Myong Gil am Samstag in Stockholm. Die Gespräche hätten die "Erwartungen" Pjöngjangs nicht erfüllt und keinerlei Fortschritte gebracht.

Zuvor hatte sich US-Außenminister Mike Pompeo zuversichtlich gezeigt, dass bei den neuen Atomgesprächen erste Fortschritte erzielt werden könnten. Dieser erste Austausch sollte nach langer Pause die Grundlage für Verhandlungen „in den kommenden Wochen und Monaten“ bilden, um nachhaltige Fortschritte zu erreichen, sagte Pompeo am Samstag vor Journalisten während eines Besuchs in Griechenland. Die USA hätten zu den Gesprächen im schwedischen Stockholm eine Reihe von Ideen mitgebracht. Es sei daher zu hoffen, dass die Nordkoreaner mit gutem Willen und „dem Willen, Fortschritte zu machen“ angereist seien, sagte Pompeo.

Nach mehreren Monaten Funkstille ist die US-Regierung Pompeo zufolge mit einem breit aufgestellten Team für die am Samstag begonnenen Gespräche in Stockholm angereist, um alle Aspekte besprechen zu können. Die schwedische Außenministerin Ann Linde schrieb auf Twitter, es sei ermutigend, dass sich die Delegationen beider Länder für Gespräche auf Arbeitsebene träfen. Dialog sei notwendig, um eine friedliche Lösung und die atomare Abrüstung Nordkoreas zu erreichen.

Schweden spielt eine wichtige Rolle im Verhältnis zwischen den beiden Ländern, weil es im Gegensatz zu den USA offizielle diplomatische Verbindungen zu Nordkorea pflegt. Im Januar hatte es in Vorbereitung einer Zusammenkunft zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bereits ein Treffen in Schweden gegeben.

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatten Ende Juni bei einem Treffen an der innerkoreanischen Grenze Verhandlungen auf Arbeitsebene vereinbart. Im Februar war ein Gipfeltreffen der beiden in Vietnam gescheitert. Beide Seiten konnten sich nicht in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung und der im Gegenzug von Nordkorea geforderten Aufhebung von Sanktionen einigen.