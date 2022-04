Stichwahl zwischen Macron und Le Pen : Frankreichs ungeliebter Präsident

Eine Frau geht an Wahlplakaten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Kontrahentin Marine Le Pen vorbei (Archivfoto). Foto: AFP/LOIC VENANCE

Analyse Paris Obwohl Emmanuel Macron in den Umfragen vor der Stichwahl am Sonntag führt, ist die Ablehnung in der Bevölkerung groß. Vor allem die linke Wählerschaft will lieber zu Hause bleiben, als für ihn zu stimmen.