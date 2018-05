Steinmeier bezeichnet Trumps Iran-Entscheidung als „Tragödie“

Münster Bundespräsident Steinmeier hat auf dem Katholikentag in Münster seine Kritik am Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran bekräftigt. Er sprach von einem „Risiko für die gesamte Region“.

„Wir müssen schon sehen, dass die Entscheidung des US-Präsidenten eine Absage ist an das, was hier steht: Frieden durch internationale Kooperation“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag beim Katholikentag in Münster. Wenn das Abkommen falle, sei es eine „Tragödie“ für den Iran, für die Region, aber auch für die internationale Diplomatie, betonte der Bundespräsident bei einer Veranstaltung zum Thema Friedenssicherung.