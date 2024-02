Zum ersten Mal Steinmeier beginnt Staatsbesuch in der Republik Zypern

In jüngster Zeit gab es aber Signale der Entspannung zwischen Griechenland und der Türkei. Und der vor genau einem Jahr gewählte Präsident Christodoulides hat angekündigt, einen neuen Anlauf zur Lösung der Zypern-Frage unternehmen zu wollen. Steinmeier will in Erfahrung bringen, wie ernst es ihm damit ist. In den politischen Gesprächen mit seinem Gastgeber und mit Parlamentspräsidentin Annita Demetriou will er deutlich machen, dass Deutschland bereit wäre, einen solchen Prozess zu unterstützen.