Impfmüdigkeit : Statt Impfpflicht führen die USA Einschränkungen für ungeimpfte Bundesangestellte ein

US-Präsident Joe Biden kündigt im Weißen Haus neue Maßnahmen gegen die Impfmüdigkeit an. Foto: AP/Susan Walsh

Washington Ungeimpfte gefährden nach Ansicht von Joe Biden sich selbst, ihre Angehörigen, Kollegen und den Firmenbetrieb. Deshalb stellt der US-Präsident neue Maßnahmen im Kampf gegen die Impfmüdigkeit vor.

US-Präsident Joe Biden hat neue Maßnahmen im Kampf gegen die Impfmüdigkeit in den USA vorgestellt - unter anderem ein Zahlung von 100 Dollar an jeden Neugeimpften. Die Experten gingen davon aus, dass die Zahl der Coronavirus-Fälle weiter zunehmen werde, sagte Biden am Donnerstag. Es müssten mehr Menschen geimpft und die Regeln der Seuchenbehörde CDC für Masken befolgt werden.