Nichtverlängerung von START droht : Putin wirft Trump Schweigen bei Atom-Abrüstungsverträgen vor

St. Petersburg Russlands Präsident Wladimir Putin hat den USA vorgeworfen, sich gegen Gespräche zur Verlängerung des Vertrags zur Verringerung strategischer Atomwaffen zu sträuben. „Wir haben Hundert mal gesagt, dass wir bereit sind, aber niemand redet mit uns.“

Putin mahnte gleichzeitig, den Waffenkontrollvertrag New START auslaufen zu lassen. "Wenn niemandem danach ist, das Abkommen zu verlängern - New START - nun, dann werden wir es nicht tun", sagte Putin am Donnerstag am Rande des Wirtschaftsforums in St. Petersburg. Der New-START-Vertrag zwischen den USA und Russland läuft im Jahr 2021 aus, er befasst sich mit der Reduktion der strategischen Atomwaffen.