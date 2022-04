„Stand Up For Ukraine“ : Weltweite Spendenaktion bringt mehr als zehn Milliarden Euro für ukrainische Flüchtlinge

„Stand Up For Ukraine“

Bei der Veranstaltung „Stand Up For Ukraine“ mit Vertretern der EU und der Organisation Global Citizen in Warschau waren die Präsidenten der Ukraine und Kanadas zugeschaltet. Foto: AFP/JANEK SKARZYNSKI

Warschau Unter dem Motto „Stand Up For Ukraine“ haben die EU, Kanada und die Organisation Global Citizen um Spenden für ukrainische Flüchtlinge geworben. Prominente aus Sport und Unterhaltung sorgten dabei für öffentlichen Druck.

Zusätzlich zu den Einnahmen der Kampagne stelle die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro für Vertriebene bereit. Damit komme man insgesamt auf 10,1 Milliarden Euro, betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag in Warschau . Das Geld soll Geflüchteten des Ukraine-Kriegs innerhalb und außerhalb des Landes zugutekommen. Für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg seien obendrein weitere Finanzhilfen geplant.

Die Spendenaktion für die ukrainischen Flüchtlinge war von der EU und Kanada gemeinsam mit der Nichtregierungsorganisation Global Citizen organisiert worden. Stars wie Billie Eilish, Elton John, Alanis Morissette, Annie Lennox und Chris Rock unterstützten die Initiative. Am Freitag nutzten Dutzende Musiker, Filmschaffende und Sportgrößen die Aktion „Stand Up For Ukraine“, um am Vortag der Geberkonferenz politisch Druck zu machen und humanitäre Hilfe zu fordern.