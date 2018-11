Gedenkfeier in Paris: Staatschefs erinnern an Ende des Ersten Weltkriegs

Paris Zur großen Gedenkfeier zum Weltkriegsende vor 100 Jahren haben sich Dutzende ausländische Staats- und Regierungschefs versammelt. Tausende Polizisten sichern die Veranstaltung ab.

Am Pariser Triumphbogen haben die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf dort am Samstag bei strömendem Regen an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein. Zusammen mit den Vertretern von rund 70 Staaten sowie internationalen Organisationen begaben sie sich auf eine Tribüne am Triumphbogen.