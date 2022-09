Japans Ex-Premier : Trauer und Proteste bei Staatsbegräbnis von Abe

Ein großes Foto hängt beim Staatsbegräbnis für den ermordeten ehemaligen japanischen Premierministers Shinzo Abe in der Kampfsporthalle Nippon Budokan in Tokio. Foto: dpa/Franck Robichon

Tokio Am Dienstag wurde dem kürzlich ermordeten japanischen Ex-Premier Shinzo Abe ein Staatsbegräbnis bereitet. Die im Land untypisch große Ehre stieß auf lauten Widerstand. Die Regierung macht sich zusehends unpopulär.

Drinnen wirkte es wie große Einigkeit. Nach würdevollen Reden des aktuellen Premierministers Fumio Kishida sowie von dessen Vorgänger Yoshihide Suga schritten die Vertreterinnen und Vertreter aus rund 200 Staaten und Regionen nacheinander nach vorne, wo das überlebensgroße Foto des Verstorbenen hing. Ob es die Delegation einstiger US-Botschafter war oder Regierungschefs aus arabischen Ländern: Alle verbeugten sich in äußerst vorsichtigen Bewegungen. Diese delikate japanische Geste der Wertschätzung hatten viele der Gäste offensichtlich extra einstudiert.

Um das Budokan herum, der wohl bekanntesten Event-, Sport- und Konzerthalle im Zentrum Tokios und ganz Japans, hatten sich Zehntausende Polizistinnen formiert, um für Sicherheit zu sorgen. Schließlich war derjenige, dem dieses Staatsbegräbnis galt, nicht zuletzt deshalb bei einer Wahlkampfveranstaltung vor zweieinhalb Monaten gestorben, weil die Sicherheitsvorkehrungen lax gewesen waren und sein Mörder ungehindert hatte auf ihn schießen können. Am Dienstag wurde Shinzo Abe, der Japan von 2012 bis 2020 als Premierminister regierte, nun die letzte Ehre erwiesen.

Es war ein pompöses Ereignis, das in Sachen öffentlicher Aufmerksamkeit und Feierlichkeiten fast an die Inthronisierung des Kaisers heranreichte. Seit Wochen war darüber gesprochen worden – allerdings auch gestritten. Draußen um das Budokan herum und anderswo in Tokio protestierten auch am Dienstag wieder zahlreiche Personen, um sich gegen diese außergewöhnliche Veranstaltung auszusprechen. „Hantai“, auf Deutsch: dagegen, prangte auf diversen Schildern. Rufe gegen die Veranstaltung hörten die Teilnehmer noch hinter den Absperrungen auf dem Gelände.

Japan hat untypische Wochen hinter sich. Auch im ostasiatischen Land ist es eigentlich üblich, dass über Tote nicht schlecht gesprochen wird. Und direkt nachdem Shinzo Abe am 9. Juli auf offener Straße im westjapanischen Nara erschossen worden war, war auch überall im Land fast nur Anteilnahme zu vernehmen. Zwei Tage nach dem Attentat auf Abe gewann dessen Partei, die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP), wohl auch wegen des tragischen Todes einen hohen Sieg bei der Wahl für das Oberhaus. Ein privates Begräbnis Abes fand binnen Tagen statt.

So schien die Regierung von Premierminister Fumio Kishida Mitte Juli populärer als je zuvor, hatte in Koalition mit anderen Parteien sogar eine Verfassungsmehrheit gewonnen. Konservative Kräfte um die LDP herum versuchen seit Jahrzehnten, die Verfassung zu ändern, um die Verteidigung des Landes stärken zu können. Die pazifistische Nachkriegstradition Japans und die hohen Hürden für eine Verfassungsrevision haben dies bisher nicht erlaubt. Der plötzliche Tod Abes aber, der sich zeitlebens eine Verfassungsänderung bemühte, schien den Wunsch der Nationalisten zu erfüllen.

Doch als die Regierung ihre Absicht verkündete, dem ermordeten Abe ein Staatsbegräbnis zu widmen, hat sich das Klima im Land spürbar verändert. Umfragen haben gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen in Japan gegen eine solche Ehre ist. Bis dato war nur einem Premierminister ein Staatsbegräbnis zuteilgeworden: Shigeru Yoshida, der Japan nach dem Zweiten Weltkrieg in ein neues Zeitalter geführt hatte. Kritiker von Abe betonen unter anderem, dass der Nationalist ein viel zu umstrittener und polarisierender Politiker gewesen sei für so einen posthumen Staatsakt.

Es gibt weitere Kritikpunkte. So werden die Kosten des Ereignisses auf rund 1,6 Milliarden Yen geschätzt (nach derzeitigem Wechselkurs rund 11,5 Millionen Euro), was in Augen der Gegner ein zu teures Vergnügen ist. Zumal im Fall von Abe, der in mehrere Skandale von Vetternwirtschaft verwickelt war und dessen Ansehen schon kurz nach seinem Tod arg zu leiden begann. Abes Mörder hatte ihm vorgeworfen, mit einer Sekte in Verbindung zu stehen, die seither unter dem Namen „Vereinigungskirche“ und für die finanzielle Ausbeutung ihrer Mitglieder bekannt ist.

Der Mörder Abes gestand seine Tat sofort und gab kurze Zeit später an, die Vereinigungskirche habe seine Mutter finanziell ruiniert und Abe sei mit ihr in Verbindung gestanden. Mittlerweile ist eine solche Verbindung nicht nur bestätigt. Es hat sich auch herausgestellt, dass rund 200 Abgeordnete in Japan Verbindungen zur Vereinigungskirche unterhalten haben. Im Gegenzug für Unterstützung bei Wahlkampfkampagnen oder Spenden haben Politikerinnen und Politiker oft weggeschaut, was das Gebaren von Organisationen wie der Vereinigungskirche angeht.