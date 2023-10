Rekordwerten bei Angstzuständen und Depressionen Staat New York geht gegen Social-Media-Feeds mit Suchtpotenzial vor

New York · Soziale Medien haben Suchtpotenzial – und das ist von den Herstellern auch so gewollt. Um Jugendliche und Kinder davor zu schützen, will der Staat New York nun durchgreifen.

12.10.2023, 10:38 Uhr

Soziale Plattformen wie „Youtube“ nutzen Algorythmen, die die Nutzer in einen Aufmerksamkeitsstrudel ziehen sollen. Einige kommen aus diesem kaum wieder heraus. Bild Archiv Foto: dpa/Monika Skolimowska

Online-Plattformen wie Instagram und YouTube können im US-Staat New York womöglich künftig nicht länger ohne weiteres persönliche Informationen von Kindern sammeln und weitergeben. Am Mittwoch (Ortszeit) brachte Generalstaatsanwältin Letitia James Gesetzesvorlagen ein, die Kinder vor Inhalten mit Suchtpotenzial aus Social-Media-Accounts, denen sie nicht folgen, bewahren sollen. Ziel sei der Schutz der Minderjährigen vor sogenannten Feeds, die sie zu endlosem Scrollen verleiteten und so deren psychische Gesundheit und Entwicklung gefährdeten, erklärte James. „Junge New Yorker kämpfen mit Rekordwerten bei Angstzuständen und Depressionen, und schuld daran sind Social-Media-Unternehmen, die süchtig machende Features nutzen, um Minderjährige länger auf ihren Plattformen zu halten." Die geplante Gesetzgebung werde die Risiken angehen, die soziale Medien bei Kindern auslösen können und deren Privatsphäre schützen.

(alwi/dpa)