Proteste gegen steigende Preise : Sri Lanka verhängt nationalen Notstand

Soldaten der srilankischen Armee treffen nach nächtlichen Zusammenstößen in Colombo in der zerstörten Nachbarschaft des srilankischen Präsidenten Rajapksa ein, der dort seinen Privatsitz hat. Foto: dpa/Eranga Jayawardena

Colombo Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa hat angesichts der wachsenden Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten, Treibstoffmangel und Stromausfälle den nationalen Notstand ausgerufen. Er trat nach offiziellen Angaben am Samstag in Kraft.

Der Notstand war ausgerufen worden, nachdem vor der Privatresidenz des Präsidenten in Mirihana etwa 14 Kilometer südlich der Hauptstadt Colombo am Donnerstagabend ein Protest begonnen hatte und in Gewalt ausgeartet war. Protestierende hätten Polizisten mit Steinen beworfen und unter anderem zwei Busse in Brand gesteckt, sagte Gesundheitsminister Keheliya Rambukwella am Freitag. Die Polizei habe Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer eingesetzt, um rund 3000 Menschen auseinanderzutreiben. 53 Menschen seien festgenommen, mehr als 50 Menschen verletzt worden.