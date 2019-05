Nach Ausschreitungen gegen Muslime : Sri Lanka verhängt landesweite Ausgangssperre und blockiert Soziale Medien

Die Abbraar Masjid Moschee nach Ausschreitungen in Kiniyama in Sri Lanka. Foto: REUTERS/DINUKA LIYANAWATTE

Colombo Nach Ausschreitungen gegen Muslime hat Sri Lanka erneut eine Ausgangssperre verhängt und Soziale Medien wie WhatsApp und Facebook blockiert. Die Polizei sieht in den Attacken eine Folge von Hetze im Netz.

Nach Ausschreitungen gegen Muslime in Sri Lanka ist im ganzen Land eine Ausgangssperre verhängt worden. Die Regierung hat außerdem erneut Soziale Medien wie WhatsApp und Facebook blockiert. Trotz einer Ausgangssperre seien am frühen Montagmorgen sechs Moscheen im Distrikt Kurunegala geplündert worden, berichteten örtliche Medien. Demnach sieht die Polizei in den Attacken eine Folge von Hetze im Internet.