Spitzenreiter im internationalen Vergleich Streikwelle in Deutschland - Belgien ist härter drauf

Die Anlässe sind nicht darauf beschränkt, mehr Geld zu bekommen und weniger arbeiten zu müssen. Die Löhne folgen ohnehin einer Indexierung: Steigen die Lebenshaltungskosten, steigen die Löhne automatisch. Das wirkte sich besonders in der Energiekrise nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine aus. Für Belgier blieb nach den kräftigen Aufschlägen bei Strom, Gas und Mieten am Ende genau so viel übrig wie davor. Die Beschäftigten ausländischer Firmen dagegen konnten ihre Unternehmen selten davon überzeugen, mal eben zehn Prozent mehr Gehalt zahlen zu sollen, weil das in Belgien so üblich sei.