Hohe Spritpreise : Neuseeland halbiert Ticketpreise für öffentliche Verkehrsmittel

Greenport Steigende Energiepreise machen auch Neuseeland zu schaffen. Premierministerin Jacinda Ardern kündigte nun Maßnahmen zur Entlastung der Bürger an. Dabei schaut ihre Regierung über Zapfsäulen hinaus.

Nach einer Kabinettssitzung am Montag teilte die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern mit, ihre Regierung habe sich auf mehrere Maßnahmen geeinigt, um hohen Benzinpreisen zu begegnen. Demnach soll die Spritsteuer des Landes um 25 Cent pro Liter gesenkt werden. Außerdem verringere sich der Fahrpreis im öffentlichen Verkehr um die Hälfte. Die Maßnahme gelte zunächst für drei Monate.

„Langfristig müssen wir eine größere Widerstandsfähigkeit in unser Verkehrssystem einbauen, damit wir weniger anfällig für Benzinpreissteigerungen sind“, sagte Ardern dem „Guardian“ zufolge. „Aber für den Moment wird eine Halbierung der Fahrpreise im öffentlichen Verkehr manchen Familien eine Alternative zur Tankfüllung geben.“

Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr legen auch in Neuseeland die Behörden am Ort fest. Finanzminister Grant Robertson sagte dem Sender „Radio New Zealand“ zufolge, die Kosten für die nun beschlossene Ermäßigung würden von der Regierung erstattet. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Stadtverwaltungen die Halbierung der Fahrkarten schnell umsetzten.